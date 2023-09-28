فرقة "انتشوكي تياتيري" المسرحية الإسبانية تعود إلى مصر للمشاركة بمهرجان الإسكندرية الدولي

بعد النجاح الذي حققه مشروع "كلاونز" أو مهرجون المسرحي، والذي لاقى إقبالاً كبيراً في مصر عام 2021، تشارك فرقة "انتشوكي تياتيري" المسرحية الإسبانية في النسخة الـ13 من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، الذي تقام فعالياته في العديد من المراكز الثقافية السكندرية، خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة.

وسوف تقدم الفرقة الإسبانية ضمن فعاليات الاحتفال مشروعاً فنياً شيقاً بعنوان "ألعاب نارية- جمرات الحياة"، من تأليف مخرج العمل توني كاسلا، وتدور حول قصة كفاح، صداقة وأمل. إنه عمل استعراضي يقوم على الإيماءات والتعبير الجسدي بدون كلمات، لكي يصل إلى كل الناس في العالم كله.

تأسست فرقة "انتشوكي تياتيري" المسرحية الإسبانية في مدريد عام 2012. شاركت في أكثر من 150 مهرجاناً دولياً في أوروبا، وأفريقيا، والأمريكتين، وحصلت على أكثر من 80 جائزة محلية وعالمية. يصاحب الفرقة إلى مصر في هذه المناسبة كلا من توني كاسلا (منتج، مخرج، ومؤلف درامي)، إدواردو منديث (مساعد مخرج) والفنانين كريستينا بياريبيرا، أدريانا جاليثيا، بول فورمنت واندرس بيثا. تتميز أعمال الفرقة الإسبانية بقدرة فائقة على الإبداع، والتركيز على أهمية الرسالة والتوظيف المثالي للموارد المحدودة.