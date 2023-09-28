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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عرض فرص الاستثمار السياحى في مصر بقمة مستقبل الضيافة بـ الإمارات

مشاركة وزارة السياحة
مشاركة وزارة السياحة والآثار

على هامش مشاركتها نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فى فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " التي أُقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، عقدت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة، عددًا من اللقاءات المهنية مع مسئولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية.

وخلال هذه الاجتماعات استعرضت نائب الوزير فرص الاستثمار السياحى في مصر ولا سيما في المجال الفندقي في ظل محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

كما أشارت إلى ما يملكه المقصد السياحي المصرى من مقومات منتجات سياحية متنوعة وغنية والجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص لإثراء التجربة السياحية به والتأكد من جودة الخدمات المقدمة به وأن الزائر السائح يتلقي ما وعد به من خدمات.

ومن جانبهم، أشاد مسئولو الفنادق بالنهضة والتطور الذى تشهده السياحة المصرية والذى انعكس في الزيادة الملحوظة في الحركة السياحية الوافدة لمصر معربين عن رغبتهم في زيادة عدد الفنادق التابعة لهم في مصر.

كما أشاروا إلى أن الموسم السياحي الحالي شهد نجاحاً غير مسبوق نظراً للطلب المتزايد على المقصد المصرى سواء من السائحين أو لإنشاء مشروعات سياحية جديدة.

كما أكدوا على قوة المنتج المصرى وقدرته على جذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم، وأعربوا عن توقعاتهم أن المقصد المصرى سوف يشهد مزيد من الإقبال خاصة في الفترة القادمة.

واختتمت نائب الوزير الزيارة بلقاء مسئولي الشركة المسئولة عن تنظيم القمة الذين أشادوا بالمشاركة المصرية القيمة التي سلطت الضوء على المستجدات السياحية في مصر وأبرزت المقومات المتميزة لها، كما تم خلال اللقاء التباحث حول أهمية القمة ودورها فى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى السياحة والفندقة في مختلف المقاصد السياحية وهو ما يؤدى بدوره لدعم صناعة السياحة.

وعلى صعيد آخر، شاركت نائب الوزير، أثناء عودتها إلى مصر وتواجدها بمطار القاهرة، مع ممثلى الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المطار احتفالهم بيوم السياحة العالمى الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث التقت ببعض المجموعات من السائحين المتواجدين بالمطار ورحبت بهم وأعربت عن تمنياتها لهم بإقامة سعيدة في مصر ودعتهم للاستمتاع بالمقومات الفريدة للمقصد المصرى والتي سوف تمنحهم تجربة سياحية لا تُنسى.
 

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