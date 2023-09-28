تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و701 شاحنة و479 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1247 راكبا بموانئها.



وأوضحت الهيئة -وفقا لبيانها اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت 9 آلاف طن بضائع، و322 شاحنة و420 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و379 شاحنة، و59 سيارة .



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل بينما، غادرته ثلاث سفن وهى" القاهرة، والحرية، وبوسيدون أكسبريس".



كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و174 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آيلة، وبريدج وسينا، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة lady rose وعلى متنها 282 سيارة قادمة من جدة .