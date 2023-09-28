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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تنافس 108 أحصنة للفوز بمسابقة جمال الخيول العربية بمهرجان الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يُعد فرصة رائعة للإستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر ، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر .

وأناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لتسليم الجوائز ( مجسم لحصان جامح ) للفائزين في مسابقه جمال الخيول والتي بدأت اليوم بمشاركة 108 حصان عربي من جنسيات ( السعوديه - المغرب - الكويت - قطر - المانيا ) بالإضافة الي المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

 

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة فى مسابقة جمال إناث الخيول العربية علي النحو التالي : المجموعة الأولى مهرات عمر أقل من سنة.. فازت المهرة غزل سبحه بالمركز الأول ، وجاءت المهرة فريده ساندرا بالمركز الثاني ، وفازت المهرة كاميليا آل داود بالمركز الثالث ، وفازت افراح الصافنات بالمركز الرابع ، وجاءت المهرة مليكا آل نوادر دره بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى (أ) مهرات عمر سنه  جاءت المهرة نبويه رباب في المركز الأول ، وجاءت المهرة نديره رباب في المركز الثاني ، وفازت المهرة تالين ديفا العبد بالمركز الثالث ، وفازت المهرة مليكة النجيب بالمركز الرابع وفازت المهرة تمارا آل فريد بالمركز الخامس .

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والمجموعه الأولي (ب) فازت المهرة هاميس آل نجيب بالمركز الأول والمهرة إن تي كي مايس بالمركز الثاني والمهرة عايده آل شعت بالمركز الثالث والمهرة سكر آل علوي بالمركز الرابع وجاءت المهرة صافيه خديجه في المركز الخامس.

وفي المجموعه الثانية ( مهرات عمر سنتين) فازت المهرة غزل تميم بالمركز الأول والمهرة سميره رباب بالمركز الثاني والمهرة قمر سبحه بالمركز الثالث والمهرة كنوز عبير بالمركز الرابع وجاءت المهرة إن تي كي زوزو في المركز الخامس.

والمجموعة الثالثة ( مهرات عمر ٣ سنوات) فازت المهره بركه دره بالمركز الأول والمهرة ريانه الصياد بالمركز الثاني والمهره منار تهاني بالمركز الثالث والمهره انساتا نور الاسلام بالمركز الرابع وجاءت المهره مزيانه الهرميل بالمركز الخامس.

الخيول العربية الأصيلة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخيول العربية الشرقية المجموعة الثانية المركز الرابع النتائج النهائية بيطري الشرقية

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