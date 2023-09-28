هنكمل المشوار.. النائب خالد أبو الوفا: الرئيس السيسي زعيم وطني واستمراره ضرورة

أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تأييده ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير والبناء.

وقال خالد أبو الوفا فى بيان صحفى له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال حكمه، ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار وهو الإنجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود إرادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الإرهاب من جذوره، كما عمل في مسارات متوازية، في ملفات التنمية والمشروعات القومية الكبرى، جنبًا إلى جنب في مبادرات بناء الإنسان وفى مقدمتها مبادرة " حياة كريمة".

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة والتى ساهمت فى القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، وقوائم انتظار العمليات الجراحية ، ومبادرات رعاية صحة الأم والجنين .

وأكد أن الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وعالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.