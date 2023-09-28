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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: 11 ألف مشروع إقراض وادخار بنكي للسيدات في مصر

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، في فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه بنك مصر بعنوان "super she"، ويستهدف موظفات البنك، بهدف تعزيز دور المرأة البنك وتمكينها من الوصول الى المواقع القيادية، بحضور عاكف عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر  وممثلي البنك والمجلس وعدد من الشخصيات العامة ويستمر حتي يناير المقبل.

  

عبرت مايا مرسي عن سعادتها بمشاركتها في افتتاح هذا البرنامج التدريبي المتميز ، مشيدة بجهود بنك مصر في دعم تمكين المرأة المصرية، ووجهت الشكر إلى عاكف عبد اللطيف علي المساندة التي يقدمها بنك مصر للمرأة المصرية في جميع المحافظات، مشيرة إلي جهود بنك مصر في وجود أكبر برنامج شمول مالي للمرأة في مصر، وفى زيادة نسبة الشمول المالي للسيدات من 9٪ عام 2017 حتى 57٪ عام 2023، وجهوده في تشجيع السيدات علي المشاركة في برنامج تحويشة، لافتة إلى وجود أكثر من 11 ألف مشروع إقراض وادخار بنكي للسيدات في مصر، كما عبرت عن سعادتها بوجود أكثر من 8000 سيدة تعمل بفروع بنك مصر.

ولفتت مايا مرسي الي الدراسات التي قام بها البنك الدولي عقب أكبر انهيار اقتصادي شهدته الولايات المتحدة الامريكية والتي أثبتت أهمية وجود العنصر النسائي في البنوك ، حيث اثبتت أن البنوك التي لم تسقط اقتصاديا في ذلك الوقت هي التي كانت تحت إدارة سيدة لما  تتسم به السيدات من الحيطة والحرص وعدم المجازفة في اتخاذ القرار، كما أثبتت الدراسات أن البنوك التي تمنح خدمات أكثر للموظفات بها تنمي بداخلهن روح الولاء والانتماء للمكان وتطلعهن للوصول إلي المناصب القيادية بالبنوك، معربة عن سعادتها بالدعم الذي يقدمه برنامج super she لموظفات البنك.

فيما عبر عاكف عبد اللطيف عن سعادته بمشاركة الدكتورة مايا مرسي في افتتاح البرنامج التدريبى ، مشيدا بالتعاون المثمر بين المجلس وبنك مصر، مؤكدا أن التعيينات في بنك مصر تتم بناء علي الكفاءة والاستحقاق دون تمييز، وعبر علي سعادته بحرص موظفات بنك مصر على الانضمام للبرنامج التدريبي super she لتمكينهن من الوصول الى أعلي المناصب، مشيداً بالدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التوازن بين القيام بعملها علي أكمل وجه إلي جانب القيام بالأعمال المنزلية والالتزامات الأسرية.

ومن بين المشاركين في افتتاح البرنامج التدريبى من الشخصيات العامة ، الفنان محمد صبحى، الذى عبر عن سعادته بتواجده مع مؤسستين عريقتين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة مايا مرسي لدعم المرأة المصرية مضيفاً أنه يدعم التكامل بين الرجل المرأة، مؤكداً أن أي مجتمع لن يتطور إلا بالأم وأنها من تصنع مجتمع حقيقي، مشيراً إلي أهمية بناء البشر قبل الحجر، مضيفاً أن الانسان له الحق في الدفاع عن حقوقه رجلاً أكان ام امرأة وأن تحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع يتطلب الاهتمام بالتعليم والفن والثقافة والإعلام.

وقدم ممثل من كل مؤسسة من الشركاء في البرنامج التدريبي نبذة عما ستقدمه كل شركة لموظفات بنك مصر خلال البرنامج التدريبي super she

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