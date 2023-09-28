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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومى للمرأة يهنئ شيرين أشرف مؤسسة فلاش بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة

صدى البلد

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بخالص التهانى الى شيرين أشرف مؤسسة شركة فلاش، لفوزها بلقب أقوى شركة لموسم الفرصة 2023 ، لتصبح أول رائدة أعمال امرأة تفوز بالمركز الأول ببرنامج "الفرصة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.TV.

وعبرت مايا مرسى عن فخرها وسعادتها بفوز شيرين أشرف مؤسسة شركة فلاش بهذا المركز وهذا اللقب لتصبح أول رائدة أعمال امرأة تفوز بهذا المركز ، ضمن حلقة صعبة شهدت منافسة محتدمة بين أقوى عشر شركات في البرنامج ، مؤكدة أن هذا النجاح الكبير وراءه عمل ومجهود كبير ، مشددة على أن رئدات الاعمال في مصر متميزات ويعملن بجد ومثابرة وفى انتظار الفرصة والنجاح .


كما أشادت الدكتورة مايا مرسى ببرنامج الفرصة للإعلامية لميس الحديدي الذى أتاح الفرصة لشركة فلاش للظهور والنجاح ، مؤكدة ان هذا النجاح ليس لشركة فلاش فقط ولكنه يعد مصدر إلهام للعديد من الفتيات والسيدات وسيلة لرفع وعيهن ودفعهن للابتكار والإبداع في مجالات ريادة الأعمال ، مما يسهم فى توسيع دائرة الاستفادة واتاحة الفرصة أمام المزيد من رائدات الأعمال بمصر لانشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعبرت عن تمنياتها لشيرين أشرف بالمزيد من النجاحات والتقدم.

"فلاش" تقنية تقدم حلا لمن لا يفضلون الشراء أونلاين باستخدام الفيزا قلقا من عدم استلام المنتج أو خوفا من أن يرغبوا في إرجاعه فتقدم لهم شيرين حلا فهم لا يحتاجون للدفع قبل الاستلام لكنهم يمكنهم باستخدام فلاش أن يدفعوا إلكترونيا بعد استلام المنتج والاطمئنان أنه يناسبهم وذلك في لحظات من خلال كيو آر كود بدون الاحتياج لاستخدام أي ماكينة دفع أو حتى تنزيل الأبليكاشن.

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