القومى للمرأة يهنئ الواعظة وفاء عبد السلام لتكريمها من الرئيس باحتفالية المولد النبوي

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بخالص التهانى الى الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة ، لتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باحتفالية المولد النبوي الشريف التي عقدت أمس.

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بتكريم الواعظة وفاء عبد السلام ، مؤكدة أنه تكريم مستحق ، وهو تكريم لجميع الواعظات لدورهن الهام وخدماتهن الكبيرة لصالح الوطن عبر توعية السيدات في جميع المحافظات وتعريفهن بأصول الدين الصحيح والبعد عن الأفكار المغلوطة.

لافتة أنها واحدة من"سفيرات المحبة والسلام" وهم واعظات وراهبات المجلس اللاتى يعملن مع المجلس في حملاته التوعوية بالمحافظات في العديد من الملفات الهامة في جميع المجالات ، متمنية لها ولجميع واعظات مصر كل النجاح والتوفيق في خدمة الوطن.