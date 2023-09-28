الأوقاف: اعتماد 39 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (39) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تفصيلاً على النحو التالي:

أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير

أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:

اعتماد (35) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. د/ سيد أحمد عبد المرضي سيد أحمد أحمد عامر القليوبية

2. م. مساعد/ عبد الله عبد الراضي أحمد علي سوهاج

3. م. مساعد/ محمود السيد محمد سلامة الغربية

4. د/أحمد السيد عطية الجنايني الغربية

5. د/علاء عشماوي زيدان عشماوي المنوفية

6. د/إبراهيم عبد الغفار محمد إسماعيل المنوفية

7. م. مساعد /محمد عبد الوهاب أحمد محمد قنا

8. د/محمود عنتر حسنين محمود قنا

9. د/محمد عبد الفتاح محمود حبيش الغربية

10. د/أحمد محمد السيد المرسي العفيفي الغربية

11. د/حمادة أبو القاسم حماد على قنا

12. د/جمعة حمادة علي عبد العزيز الغربية

13. م.مساعد/يس محمود يس أحمد قنا

14. د/محمد رضا البدراوي صقر الغربية

15. د/علاء محمود عبد الرزاق محمود قنا

16. أ,د/ عادل محمد علي الطنطاوي الدقهلية

17. د/ خالد مصطفى أحمد عبد الله أسيوط

18. أ.د/ مصطفى حامد محمد عبد المجيد عيسى الغربية

19. د/محمد محمود عبد الرزاق محمود قنا

20. م.مساعد/أحمد حسن محمد البنا البحيرة

21. د/أحمد طبجي أحمد محمد قنا

22. د/محمد محمود حسن محمد قنا

23. د/حمدي افراج أحمد عوض الغربية

24. د/الزاهر أحمد حفني الطاهر قنا

25. د/ شريف أحمد علي حماد أسيوط

26. م.مساعد/محمد محمد عبد الفتاح الغربية

27. م.مساعد / محمد جمال عبد القوي هموس الغربية

28. د/حسين عبد المطلب أحمد سالم قنا

29. د/طه محمد محمد عيد بني سويف

30. د/ أحمد جودة عبد الستار محمد المنوفية

31. أ.د/ محمد قداح عبد المجيد سعيد الغربية

32. م.مساعد/عبد الله محمد إسماعيل قنا

33. د/ خلف علي محمد عمار أسيوط

34. د/ أيمن علي محمد مرسي سوهاج

35. د/زايد أحمد رجب البشبشي البحيرة

ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:

اعتماد (4) خطيب مكافأة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:

م الاسم المديرية

1. حسانين عويضة بركات حسانين القليوبية

2. د/ فرج محمد محمد سالم الغربية

3. أحمد رجب محمد سالم القليوبية

4. د/ مجدي عبد الباسط عبد الحميد قراميط دمياط