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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الأوقاف: اعتماد 39 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (39) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك تفصيلاً على النحو التالي: 

أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير

أولاً: خطباء جدد على بند التحسين:
اعتماد (35) خطيبًا جديدًا من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
م الاسم المديرية
1. د/ سيد أحمد عبد المرضي سيد أحمد أحمد عامر القليوبية
2. م. مساعد/ عبد الله عبد الراضي أحمد علي سوهاج
3. م. مساعد/ محمود السيد محمد سلامة الغربية
4. د/أحمد السيد عطية الجنايني الغربية
5. د/علاء عشماوي زيدان عشماوي المنوفية
6. د/إبراهيم عبد الغفار محمد إسماعيل المنوفية
7. م. مساعد /محمد عبد الوهاب أحمد محمد قنا
8. د/محمود عنتر حسنين محمود قنا
9. د/محمد عبد الفتاح محمود حبيش الغربية
10. د/أحمد محمد السيد المرسي العفيفي الغربية
11. د/حمادة أبو القاسم حماد على قنا
12. د/جمعة حمادة علي عبد العزيز الغربية
13. م.مساعد/يس محمود يس أحمد قنا
14. د/محمد رضا البدراوي صقر الغربية
15. د/علاء محمود عبد الرزاق محمود قنا
16. أ,د/ عادل محمد علي الطنطاوي الدقهلية
17. د/ خالد مصطفى أحمد عبد الله أسيوط
18. أ.د/ مصطفى حامد محمد عبد المجيد عيسى الغربية
19. د/محمد محمود عبد الرزاق محمود قنا
20. م.مساعد/أحمد حسن محمد البنا البحيرة
21. د/أحمد طبجي أحمد محمد قنا
22. د/محمد محمود حسن محمد قنا
23. د/حمدي افراج أحمد عوض الغربية
24. د/الزاهر أحمد حفني الطاهر قنا
25. د/ شريف أحمد علي حماد أسيوط
26. م.مساعد/محمد محمد عبد الفتاح الغربية
27. م.مساعد / محمد جمال عبد القوي هموس الغربية
28. د/حسين عبد المطلب أحمد سالم قنا
29. د/طه محمد محمد عيد بني سويف
30. د/ أحمد جودة عبد الستار محمد المنوفية
31. أ.د/ محمد قداح عبد المجيد سعيد الغربية
32. م.مساعد/عبد الله محمد إسماعيل قنا
33. د/ خلف علي محمد عمار أسيوط
34. د/ أيمن علي محمد مرسي سوهاج
35. د/زايد أحمد رجب البشبشي البحيرة

ثانيًا: الراغبون في الانتقال على بند التحسين:
اعتماد  (4) خطيب مكافأة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وهم:
م الاسم المديرية
1.  حسانين عويضة بركات حسانين القليوبية
2. د/ فرج محمد محمد سالم الغربية
3.  أحمد رجب محمد سالم القليوبية
4. د/ مجدي عبد الباسط عبد الحميد قراميط دمياط

الأوقاف محمد مختار جمعة خطيب مكافأة أعضاء هيئة التدريس حملة الماجستير والدكتوراه

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