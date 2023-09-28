مصطفى بكري: اليمن مزقته الحروب والنزاعات والعالم عليه الاستيقاظ لإنقاذها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن اليمنيين خرجوا للاحتفال الـ 61 بالثورة اليمنية، وكان هناك غضب عارم تجاه الحوثيين خلال الاحتفالات، وانطلقت هتافات اليمنيين ضد الحوثيين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن اليمن مزقتها الحروب والنزاعات، مؤكدا أن الشعب اليمني يعاني من انهيار مؤسسات الدولة، فلا بد لضمير العالم أن يصحو وينقذ اليمن من الخراب والدمار.

ضد ما يجرى في اليمن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اليمنيين يعانون من الأزمات والمشاكل، مؤكدا أننا نتمنى من العالم أن يقف وقفة قوية ضد ما يجرى في اليمن.