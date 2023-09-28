وزير الرياضة يجتمع بكيان الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بالكيان الشبابي "الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية " من مختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الاتصال المرئي.



وتناول الاجتماع استعراض إنجازات وأنشطة الاتحاد، وما يقدمه من مبادرات تخدم المجتمع وخاصة شرائح ذوي الهمم بمحافظات الصعيد.



كما تناول الاجتماع مشاركة الاتحاد في معرض بيزنس يا شباب "أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة الإتحاد لاستعراض إنجازات الدولة المصرية، وكذا مبادرة "البصمة الانتخابية " التابعة للاتحاد لتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم.



كما استعرض أعضاء الإتحاد مبادراتهم ومطالبهم، موجهين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعم الشباب، وموجهين الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته ودعمه للاتحاد.



حضر اللقاء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، محمد موافي رئيس الإتحاد الوطني للقيادات الشبابية، وأعضاء الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية.

