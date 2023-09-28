وزير الرياضة: توعية الشباب العربي بمخاطر المخدرات والجريمة والعنف تحد كبير

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن شبابنا يواجه العديد من التحديات المهددة لأمنه الاجتماعي ولكن يظل التحدي الأبرز الذي نواجهه في منطقتنا العربية هو توعية الشباب بمخاطر المخدرات والجريمة والعنف المرتبط بها ، والذي يدفعنا نحو بذل الكثير من الجهود فى سبيل توفير المعلومات الصحيحة والواضحة للشباب حول تأثيرات هذه الظواهر السلبية على صحتهم الجسدية والنفسية ومستقبلهم.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب، اليوم/الخميس/، في الفعالية الختامية للمسابقة الإقليمية لدعم المبادرات الشبابية والتي عقدت تحت عنوان " شارك بالتأثير".



وأكد أن المبادرات القائمة ــ والتى تأتي بالتعاون مع الأمم المتحدة وتختص بالموضوعات والمعالجات الخاصة بقضايا المخدرات والجريمة ــ لتمكين الشباب والمؤسسات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والمراكز الأكاديمية في كل من" مصر، والجزائر، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، والسودان، هدفها تطوير مبادرات مُبتكرة لتمكين الشباب وتعزيز مقاومته وصموده لمواجهة المخدرات، والعنف، والجريمة، والفساد وتوفير بدائل اجتماعية واقتصادية لذلك.



وقال إن المسابقة الإقليمية لدعم المبادرات الشبابية تأتي لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة المخدرات والجريمة والعنف ويأتي تأثير الشباب هذا العام تزامناً باحتفالنا بعام الشباب العربي الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء اجتماعه مع وزراء الشباب والرياضة العرب مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب في العالم العربي وتعزيز دورهم في التنمية والتطوير الاجتماعي وتمكين الشباب وتوفير الفرص والموارد التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.



وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة عملت على تنظيم حملات التوعوية في المدراس والجامعات والمجتمعات المحلية، وتوفير المعلومات الصحيحة والواضحة حول تأثيرات المخدرات والجريمة على الصحة والمجتمع، فضلا عن توفير الفرص والمنافذ البديلة للشباب لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهارتهم، وذك تحقق من خلال توفير فرص التعلم والتدريب والعمل، وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة الإيجابية مثل الرياضية والفنون والعمل التطوعي.



وأوضح أن الوزارة لديها أكثر من 5 آلاف مركز شباب بتم من خلالها طرح العديد من البرامج والتدريبات التى تؤهل الشباب لسوق العمل.. مؤكدا نجاح ١٣١ مليون مشاركة شبابية خلال السنوات الخمس الماضية فى مختلف الأنشطة داخل مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.



وأكد صبحي، أن تعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية والشبابية له الأولوية، وذلك يتحقق من خلال بناء شراكات قوية وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستهدف مكافحة المخدرات والجريمة، قائلا إننا يجب أن نعمل معاً كمجتمع لمواجهة تحديات المخدرات والجريمة.



وشدد على أهمية تعزيز الوعي والتثقيف وتوفير الدعم والفرص للشباب، مؤكدا أنها مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع لبناء مجتمع آمن ومزدهر.. قائلا "لذا أشجع كافة المشاركين في المسابقة على استمرار عملهم وسعيهم لتحقيق هذا الهدف الرفيع وعدم التوقف فطاقات الشباب هي وقود رحلتنا إلى المستقبل".



وفي ختام كلمته توجه وزير الشباب بالشكر والتقدير إلى منظمة الأمم المتحدة لما تبذله من جهود في هذا المضمار.



من جانبها، قالت كريستينا البرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بصفتي الممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رومينا) يسعدني أن أكون هنا وأحتفل معكم بهذه المبادرات الشبابية المتميزة والمجتمعية".



وتقدمت كريستينا بالتهانى القلبية لجميع المشاركين من مصر والجزائر ولبنان وليبيا وفلسطين والسودان، الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز الهام في المرحلة الإقليمية لمسابقة "Participate4Impact".

وقالت إننى لدي الكثير من التمنيات للاستمرار في رعاية هذه الأفكار المبتكرة، وبالتالي خلق تأثير إيجابي على الشباب والمجتمعات.



وتابعت :"أود أيضًا أن أعرب عن امتناننا لمصر لاستضافتها هذا الحدث الإقليمي والاهتمام الذي وجدناه من مصر لانجاح الحدث".



وحضر الختام ممثل عن سفارة فلسطين بمصر وميرنا بوحبيب نائب الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحسن الحرك المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وخلدون عويس المنسق الإقليمي لبرنامج أثر الشباب، ومصطفي عز العرب معاون وزير الشباب لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية.