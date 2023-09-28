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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين تويوتا فورتشنر وسكودا كودياك موديل 2023

مقارنة بين تويوتا
مقارنة بين تويوتا فورتشنر و سكودا كودياك موديل 2023

يمتلئ سوق السيارات المصري بـ الطرازات الجديدة موديل 2023 ، والتي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول عليها وشرائها، ولكن حاليا وبسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة يحدث حالة من الارتباك وعدم القدرة علي الاختيار نتيجة تقارب أسعار السيارات من بعضها البعض ومن تلك السيارات تويوتا فورتشنر و سكودا كودياك موديل 2023 .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين تويوتا فورتشنر و سكودا كودياك موديل 2023 :

سكودا كودياك موديل 2023

1- سكودا كودياك موديل 2023

تتوافر سكودا كودياك موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بمحرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 150 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 58 لتر ، وسرعتها القصوى تصل الي 199 كم/ساعة .

- سعر سكودا كودياك

سكودا كودياك موديل 2023

يتراوح سعر سكودا كودياك موديل 2023 داخل سوق السيارات من مليون و 925 ألف جنيه، ويصل الي 2 مليون و 150 ألف جنيه .

2- تويوتا فورتشنر موديل 2023

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

تنتج سيارة تويوتا فورتشنر الـ 4×4 قوة تصل الي 234 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 376 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 80 لتر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة تويوتا فورتشنر القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر تويوتا فورتشنر

 تويوتا فورتشنر موديل 2023

الفئة الأولي من تويوتا فورتشنر موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 تتوافر بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

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