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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ممثلو وزارة الرياضة يبحثون مع معلومات الوزراء تفعيل توصيات برلمان الشباب

صدى البلد

زار ممثلو وزارة الشباب والرياضة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوصول لاتفاق بشأن تفعيل التوصيات التي خرج بها أعضاء برلمان شباب مصر خلال زيارتهم الأخيرة للمركز في يوليو الماضي، التي اتسمت بأنها ثرية وتُساهم بشكل فعال في تطوير قدرات برلمان شباب مصر.


وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون البناء والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية الدكتور عبدالله الباطش، ووكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني إيمان عبدالجابر، ومدير برلمان الشباب أسامة الصياد، حيث كان في استقبالهم المدير التنفيذي للمركز الدكتورة هبه ابراهيم، مستشار رئيس المركز للنشر الرقمي المهندس وليد جادو.


واتفق الجانبان، خلال الزيارة، على تنفيذ تدريب عملي على كتابة أوراق السياسات كل 3 أشهر، وعقد مُنتدى فكري لأعضاء البرلمان كل شهر، توجيه الدعوة لزيارة 90 عضو في العاشر من أكتوبر المُقبل، وكذلك عقد اجتماعات بصفه مُستدامة مع لجنة التغيرات المناخية بالبرلمان، والموافقة على نشر أبحاث ومقترحات أعضاء البرلمان بعد مراجعتها وتقييمها من قبل المختصين بالمركز.


وأكد الدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، أن المركز يُعد صرحًا عظيمًا للدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية -ممثلة في وزارة الشباب- أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب باعتبارهم الثروة الأهم لديها عبر تخصيص منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي وفرت لهم سبل النهوض الفكري، والمعرفي، والعلمي، لإدراك جوهري بأن المستقبل مرهون بالطاقات الشبابية المتسلحة بالعلم، والمعرفة. 


وأشار إلى أن الدولة تجاوزت اليوم مرحلة التمكين، وصارت مرجعاً عالمياً في هذا الإطار، إذ إن الشباب المصري صاروا صناع قرار، وقادة ضمن مناصب عليا، وشركاء في صناعة توجهات المستقبل.


من جانبها، ثمّنت إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدور المجتمعي والتوعوي البارز لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول قضايا المجتمع وزيادة التوعية ودحض الشائعات وتفنيدها وتبصير المواطن بخطورة الشائعات والأخبار المغلوطة، مشيدة بالتعاون المثمر لوحدة "تصدوا معنا" بالوزارة والدور المهم الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار الساعة، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وزيادة التوعية من خطورة تلك الشائعات، مع قيام وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق بصفة يومية منذ 2014 وحتى الآن تلك المشروعات غيرت وجه الحياة للافضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين. 


بدورها، رحبت الدكتورة هبه إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز، بزيارة وفد وزارة الشباب والرياضة لمركز المعلومات ضمن سلسلة الزيارات المتتالية للوزارة، موضحة أن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يواصل عقد اللقاءات المستمرة مع شباب مصر وهو ما يؤمن به رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع للتواصل والاستفادة من كل الآراء والأفكار والمقترحات للعمل على تنفيذها لصالح العمل العام والمواطنين، والاستماع إلى الشباب والتركيز على القضايا التي تفيد الصالح العام. 


وأشارت إلى أن المركز ينطلق دائمًا نحو دعم صنع السياسة العامة عبر الدراسة المتعمقة للقضايا متعددة الأبعاد وطرح البدائل والأفكار الابتكارية لمواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

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