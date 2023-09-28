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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا ترد على بيلا روسيا بشأن انتهاك المجال الجوي

بولندا
بولندا

نفى الجيش البولندي، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 بيان وزارة الدفاع في بيلا روسيا، بشانت انتهاك طائرة بولندية الحدود البيلاروسية مرتين.

وقالت وزارة الدفاع البولندية  في بيان لها: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي اليوم بشأن العبور المزعوم للحدود بواسطة مروحية بولندية لا يتوافق مع الواقع"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اتهمت بيلاروسيا، مروحية بولندية، بانتهاك حدودها مرتين، في أحدث حادث بين البلدين الجارين، وسط فترة من التوتر الشديد.

وقالت وزارة الدفاع في بيلا روسيا، أن الطائرة البولندية عبرت حدود بيلاروسيا على مسافة كيلومتر ونصف، وانتهكت المروحية مرة أخرى الحدود، بعد أن سقطت مسافة 300 متر داخل البلاد.

وقالت الوزارة إنها “تعد مذكرة بهذا الشأن” بالتعاون مع وزارة الخارجية البيلاروسية.

 ووقع حادث مماثل بالفعل على الحدود البيلاروسية في الأول من سبتمبر، عندما قامت مروحية عسكرية بولندية من طراز Mi-24 بتوغل قصير، وفقا لمينسك.

بولندا بيلا روسيا انتهاك المجال الجوي الجيش البولندي وزارة الدفاع في بيلا روسيا الحدود البيلاروسية

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