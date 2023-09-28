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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل كمال الأجسام بعد توجيه الرئيس لعلاجه: حاسس أني بحلم.. فيديو

بطل مصر والعالم في
بطل مصر والعالم في كمال الأجسام

علق أشرف أحمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، على تدخل الرئيس السيسي لعلاجه على نفقه الدولة.

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وقال أشرف أحمد زكي، بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أنا كنت رافض أن اتجه أي اتجاه حتى لا أضيع الوقت لأن حالتي الصحية كانت غير مستقرة".

 

وأضاف: "حالتي الصحية لم تكن جيدة، وكنت أخاف من عدم وجود استجابة، ولم أتخيل أن صوتي سيصل للرئيس السيسي"، معقبا: "حاسس أني في حلم".


وأشار: "كتير عليا أن الرئيس السيسي هو الذي يتخذ قرار بعلاجي على نفقة الدولة، والجميع يتحدث معي"، موضحا: "عندما ذهبت إلى المستشفى لقيت أفضل استقبال، وأتوجه بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس السيسي، الذي عندما علم أن ابن من ابناءه في حالة حرجة لم يتأخر".

الرئيس السيسي بطل مصر والعالم في كمال الأجسام نفقة الدولة علاجه على نفقة الدولة برنامج مساء دي إم سي توجيه الرئيس السيسي

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