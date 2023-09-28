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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات درنة الليبية

درنة
درنة

أعلنت السلطات الليبية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الواقعة شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4148 ضحية حتى أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.

وأشار المتحدث باسم القيادة العامة الليبية، إلى انتشال 28 جثة من ضحايا كارثة درنة حتى أمس الأربعاء 27 سبتمبر.

وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وتراجع عدد النازحين جراء العاصفة "دانيال" في شرق ليبيا إلى 40 ألفًا و18 شخصًا، مقارنة بأكثر من 43 ألف نازح في إحصائية سابقة، وذلك بعد تقارير تفيد عودة بعض الأسر إلى ديارهم، بحسب إحصائية حديثة للمنظمة الدولية للهجرة.

ضحايا فيضانات درنة مدينة درنة احمد المسماري ضحايا الفيضانات دانيال

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