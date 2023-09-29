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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي: لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية هذا العام.. وأول تعليق لـ آثار القاهرة بعد مصرع موظفة الكلية بإطلاق الرصاص من زميلها

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا بتصنيف التايمز البريطاني للأفضل عالميا.. تفاصيل

 

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة اصداره الجديد لعام 2024 لتصنيف الجامعات حول العالم وأن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 1001 - 1200 عالمياً ضمن 2,673 جامعة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحلياً احتلت المركز بالفئة الثالثة مع جامعات عين شمس وبنى سويف والفيوم والمنيا والنيل والسويس وقناة السويس وطنطا وزويل بين 38 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.


أمين المجلس الأعلى للجامعات يبحث تعزيز التعاون العلمي مع وفد بريطاني

 

التقى د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بوفد الجامعات والشركات والمؤسسات البريطانية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بحضور مارك هوارد مدير المجلس  الثقافي البريطاني، ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


أول تعليق لـ آثار القاهرة بعد مصرع موظفة الكلية بإطلاق الرصاص من زميلها

 

نعت كلية الآثار جامعة القاهرة ، الموظفة نورهان حسين مهران التى قام زميلها بإطلاق الرصاص عليها أمس.

 

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 .. عبر هذا الرابط

 

انتهى مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي ، كما أنهى مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ .  


وزير التعليم: لا تغيير فى نظام امتحانات الثانوية هذا العام

 

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا؛ لاستعراض تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد 2023 / 2024.

 

Jobs Education استعدادات العام الدراسي الأخبار التعليمية التعليم العالي تنسيق الجامعات

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