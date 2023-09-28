وزارة الرياضة: عقد مقابلات اختيار أعضاء الوفد المشارك بسفينة النيل للشباب العربي

عقدت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء الوفد المصري المشارك في فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، التي ستنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الدولية خلال الفترة من 7-18 أكتوبر 2023.



ويهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التطوع الابتكاري والأمن الغذائي بين الشباب العربي، وتهيئة المناخ لتطوير مشروعات وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والعربي وتوحيد الآراء حول القضايا العربية المشتركة مع وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وجميع الدول العربية.



وأجريت المقابلات بحضور إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، وعلاء الدين الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية، وعقيل صالح عضو الاتحاد العربي للتطوع، والدكتور محمد حسن متخصص وباحث في إدارة الموارد المائية بالمعهد الدولي لإدارة المياه.



جدير بالذكر أن برنامج السفينة يتضمن جلسات حوارية وورش عمل في مجالات الأمن الغذائي ومستقبل الشعوب العربية والتطوع الابتكاري، بالتعاون مع جامعة زويل وكذلك الاتحاد العربي للتطوع.



كما يتضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظات التي تقع على ضفاف النيل حيث يبدأ خط سير الرحلة من القاهرة مرورًا بباقي المحافظات ووصولًا لأسوان والإقامة والإعاشة بفندق عائم (نايل كروز) طوال فترة التنفيذ.