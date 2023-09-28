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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرية الاختيار.. التعليم تفجر مفاجأة بشأن نظام الامتحانات في الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

فجر شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، مفاجأة مدوية بشأن نظام الامتحانات في الشهادة الإعدادية في العام الدراسي الحالي، وسط الجدل المثار حول نظام الامتحانات الذي سيتم تطبيقه على الطلبة في هذا العام الدراسي. 

 

التعليم تحسم الجدل بشأن نظام الامتحانات في الشهادة الإعدادية 

وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "إم بي سي مصر"، أنه فيما يتعلق بالشهادة الإعدادية، فإن وزير التربية والتعليم ترك حرية الاختيار وفق كل محافظة لمديريات التعليم حول تطبيق نظام الامتحانات البوكليت في المرحلة الإعدادية حسب كل محافظة وذلك فيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية. 

 

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تصريح وزير التربية والتعليم بعدم وجود أي تغييرات خلال العام الدراسي بشأن الثانوية العامة هي رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلبة، أن النظام كما هو مثل العام الماضي ولن يكون هناك أي تغييرات بشأن نظام التعليم في الفترة المقبلة. 

 

واستكمل، أن توريد الكتب وصل بنسبة كبيرة تصل لـ 93.% للمدارس، وهي رسالة طمأنة للجميع، وخلال الأيام المقبلة سيتم التأكيد على وصول باقي النسبة من الكتب إلى المدارس المختلفة.

 

وأردف، أن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على التسهيل ورفع الأعباء من على كاهل أولياء الأمور والطلبة من خلال العديد من الملفات المختلفة، موضحا أن الكتب التعليمية والخارجية التي طرحتها الوزارة على موقعها ثرية للغاية سواء بالمعلومات والإجابات وبنوك أسئلة على موقع الوزارة ليختبر الطالب نفسه ويعرف نتائج القوة والضعف لدى الطالب. 

التعليم الشهادة الإعدادية شادي زلطة وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

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