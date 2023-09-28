التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بتكثيف معارض أهلا بالمدارس قبل انطلاق الدراسة

شدد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على توجيهات القيادة السياسية بضرورة تكثيف معارض أهلا بالمدارس في جميع محافظات الجمهورية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للطلاب بتخفيضات لا تقل عن 65%، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، نتابع من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد، والالتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها لضمان انتظام العملية التعليمية.

