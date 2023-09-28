الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا المهاجرين في البحر المتوسط خلال 2023

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن حصيلة ضحايا المهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط خلال العام الجاري 2023.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الأمم المتحدة أن أكثر من 2500 مهاجر ماتوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط ​​عام 2023.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، إلى تحقيق تقدم في إصلاح بعض السياسات بشأن طالبي اللجوء والمهاجرين؛ فيما تسعى العديد من الدول الأعضاء إلى إقناع ألمانيا بالموافقة على إجراءات رئيسية.

وتشمل المقترحات الرئيسية تمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من 12 إلى 20 أسبوعا وتسريع معالجة طلبات اللجوء.