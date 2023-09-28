تعليق مثير من بركات على عدم احتساب ركلة جزاء لفاركو أمام المصري

أكد محمد بركات ، أن فريق فاركو يستحق بالفعل ضربة جزاء في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري في مشهد دفع حسين السيد للمهاجم سيف تيري لاعب فاركو.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه يتفق مع تصريحات عاطف حنفي مدير الكرة بأن فريقه يستحق ضربة جزاء ولكن الحقيقة أن فاركو عليه إعادة ترتيب أوراقه.

وأضاف:" فاركو لا يقدم الأداء المعروف عنه في الموسمين الأخيرين وافتقد شخصيته المعروفة".

وأشار إلى أن فاركو يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه مرة أخرى مؤكداً أن الأداء كان عليه علامة استفهام والفريق بحاجة لشخصية تكتيكية مميزة.