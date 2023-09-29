نشرة المرأة والصحة| شبيهة أمينة خليل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. أنواع مغشوشة من الأواني الإستانلس ستيل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء عل صفحتها بـ فيسبوك يظل تجميد الحليب خياراً مقبولاً وليس كما هو شائع انه لا يمكن تجميد الحليب المبستر او المعلب او الطازج

قدم الشيف محمد شحاته علي صفحته الشخصية بـ فيسبوك نبذة عن الأواني الإستانليس ستيل ..

وأكد أنها هى اكثر الاوانى فى طول العمر واكثرهم صحية واقلهم فى المشاكل بشكل عام.

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة للفنانة امينة خليل مع شبيهاتها

وكانت شبيه امينة خليل هي الماكير ياسمين مختار والتي أثارت صورتهن جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الشبه الكبير بينهم

القهوة لا تساعدك فقط على أن تكون أكثر تركيزًا وتنشط ليومك وتتذوق طعمًا لذيذًا للغاية، بل إن قهوتك الصباحية لها أيضًا فوائد لا تتخيلها

هناك بعض الفوائد المثيرة للاهتمام للقهوة والتي تضيف إلى صحتك عند تناولها في الصباح وفقا لsleepyowl.

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلا كبيرا بالسوشيال ميديا وذلك بعد أزمتها مع الإعلامي اللبناني نيشان والذي منعها من حضور منتدي الإعلام وذلك بعد تأخرها عن دخول القاعة في المعاد المحدد