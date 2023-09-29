تمهيدا للقاء بايدن وشي.. أحدث جولة في سلسة المحادثات الأمريكية الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن دبلوماسيان كبيران، من الولايات المتحدة والصين قد التقيا في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأمريكي بـ"مشاورات صريحة ومتعمقة وبناءة"



ووفقا لوكالة " رويترز"، قالت الخارجية الأمريكية إن هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لـ"إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم".



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، إن دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ التقى مع سون وي دونج، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن اثنين من كبار دبلوماسييها التقوا نظرائهم الصينيين بالعاصمة واشنطن، وعقدا "مشاورات صريحة ومتعمقة وبناءة".



ويأتي ذلك فيما تجري الولايات المتحدة والصين مباحثات رفيعة المستوى، تمهيداً لعقد قمة بين الرئيس الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأميركي، جو بايدن، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي ستعقد بمدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تحسّن مستوى العلاقات المتوترة بين البلدين.