الكرملين: بوتين يلتقي قائد فاجنر السابق

أفاد نبأ عاجل جاء فيه أن الرئاسة الروسية “الكرملين” أعلنت أن الرئيس الروسي بوتين يلتقي قائد فاجنر السابق.

كان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع حليفه رمضان قديروف، بعد شائعات حول صحة الزعيم الشيشاني.

تشير التكهنات إلى أن قديروف يعاني من مشاكل صحية خطيرة، وهو الأمر الذي يتم نفيه بالعديد من الفيديوهات التي نشرته له وكان أخرها مع الرئيس الروسي.

كان أليكسي فينيديكتوف، رئيس التحرير السابق لصحيفة إيكو أوف موسكو، قد قال في وقت سابق إن الزعيم الشيشاني كان في المستشفى بسبب "فشل كلوي حاد" يتطلب "غسيل الكلى بشكل متكرر".