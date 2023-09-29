بوتين يوجه بتوحيد كافة الضمانات للجنود المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يتمتع جميع المشاركين في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بنفس الضمانات والحقوق الاجتماعية بغض النظر عن طبيعة مهامهم الشاقة.



وقال الرئيس بوتين خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، والعقيد أندريه تروشيف القيادي السابق بمجموعة "فاجنر": "لقد أنشأنا مؤسسة للمدافعين عن الوطن، وقلت ذلك مرات عدة وأريد التأكيد مرة أخرى: بغض النظر عن مهام الشخص الذي يؤدي أو أدى المهام القتالية، يجب أن تكون الضمانات الاجتماعية موحدة للجميع".

وبحث بوتين مسألة تشكيل وحدات من المتطوعين للعملية العسكرية مؤكدا ضرورة أن يتمع الجميع بنفس الضمانات الاجتماعية والحقوق.