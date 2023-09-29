أكثر من 9 آلاف فرصة.. وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف بالإسكندرية

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة الإثنين المقبل، ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بالمحافظة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ومشاركة 31 شركة خاصة .

وقال محمد كمال وكيل المديرية العمل، إن الوزير سوف يتابع خلال جولته عقب افتتاح الملتقي عملية استخراج كعب عمل إليكتروني لأول مرة، في إطار تنفيذ خطة الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف وكيل المديرية أن الوزير سوف يشهد فيلما تسجيليا عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الإسكندرية في خدمة المواطن ،وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة فندق الهيلتون جرين بلازا لتوفير فرص عمل لذوي الهمم ،في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما سيشهد الوزير فقرة للارشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، وسوف يتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة للمديرية.

ودعا وكيل المديرية ،شباب محافظة الأسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو:https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index ، ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار :https://youtu.be/8OemhkOF-bM ، وكذلك دعاهم للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبة من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج، والموقف من التجنيد، على العنوان التالي: أمام قاعة الزهراء-فندق هيلتون جرين بلازا بسموحة..الأسكندرية.