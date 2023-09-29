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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشفى الحسين الجامعي تنظم مؤتمرها العاشر لدعم الرضاعة الطبيعية

مؤتمر دعم الرضاعة
مؤتمر دعم الرضاعة الطبيعية

نظمت جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية  (وحدة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الحسين الجامعي) مؤتمرها العاشر الذي يقام في إطار فاعليات الأسبوع العالمي الرضاعة الطبيعية للعام 2023م، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"  والذي يقام تحت عنوان: "دعم الرضاعة الطبيعية للأم العاملة" بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

 

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر،  بالحضور جميعًا، مشيدًا بجهود الدكتور محمود رشاد، الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأسرة قسم طب الأطفال بكلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة القامات العلمية الكبيرة.

 

وثمن نائب رئيس جامعة الأزهر الجهد الكبير الذي تقوم به الجمعية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والاشتراك مع كلية التمريض برئاسة الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، في سبيل التوعية ونشر الوعي البناء بأهمية الرضاعة الطبيعية التي أكدت عليها آيات القران الكريم والسنة النبوية الشريفة في بناء الأجيال.

 

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، بحضور المؤتمر العاشر الذي تنظمه وحدة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الحسين الجامعي بالتعاون مع جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية، برئاسة الدكتور محمود رشاد، الأستاذ بقسم طب الأطفال رئيس الجمعية، مشيرًا إلى أن أساتذة كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة يتميزون بتربعهم على عرش كبرى الجمعيات العلمية، وكان قسم الأطفال سباق في تنظيم المؤتمر الدولي الأول حول الرضاعة الطبيعية عام1992م بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

 

كما أشاد أبو الغيط بجهود قسم طب الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة التي يبذل أساتذتها الغالي والنفيس في سبيل نهضة الكلية حتى كانت الكلية في طليعة كليات الطب التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت الكلية سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.

 

وأوضح أبو الغيط أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة شهدت تطورًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية على المستوى الإكلينيكي والأكاديمي بجانب النهضة الشاملة التي شهدتها مستشفى الحسين وسيد جلال الجامعي.

 

ووجه الدكتور أحمد السواح، رئيس أقسام طب الأطفال، الشكر لإدارة الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية؛ لدعمهم الكبير لقسم طب الأطفال؛ حتى تمكنا من عقد عديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات طب الأطفال والرضاعة الطبيعية وأهميتها في مستشفيات جامعة الأزهر ومستشفيات وزارة الصحة؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية.

 

وأوضح الدكتور محمود رشاد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية، أن الجمعية تضع نصب أعينها خدمة الوطن والعملية التعليمية محليا وإقليميا ودوليا منذ تأسست في  19مايو 1983م بهدف التشجيع على الرضاعة الطبيعية، مشيرًا إلى أن الجامعة لها سمعة عالمية من خلال تعاونها مع جامعة كاليفورنيا الأمريكية، ومنظمة اليونسيف ووزارة التربية والتعليم من خلال طباعة دليل الأم للرضاعة الناجحة للحث على الرضاعة الطبيعية وتوعية الأمهات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مضيفًا أن جامعة الأزهر كانت سباقة في تطبيق دبلومة الرضاعة الطبيعية.

 

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم القامات العلمية التي تسهم في دعم المؤتمر، جاء ذلك بحضور رؤساء شرف المؤتمر الدكتور عاطف دنيا، والدكتور أحمد السعيد يونس، والدكتور خليل مصطفى الديواني، والدكتور أحمد السواح، والدكتور شريف رضا،  نائب رئيس المؤتمر، ومنسقي المؤتمر الدكتور علي عبد الرافع، والدكتور إيهاب سرور، والدكتورة شاهيناز حسين.

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مستشفى الحسين الجامعي الرضاعة الطبيعية جمعية أصدقاء لبن الأم اليونسيف

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