درة تشارك متابعيها فيديو جديد عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة درة متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت درة في الفيديو بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أبيض مدمج بالأسود، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم، أمس، وتم تكريم درة على دورها في مسلسل "الأجهر" والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.

كما قامت درة بإجراء تعديل على الفستان الأصلي وازالت الذيل الأبيض الطويل.