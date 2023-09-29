10 سنوات من الإنجازات.. أشرف عقبة: إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية مجانا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقا، إنه في خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة تم إطلاق عدد كبير جدا من القوافل الطبية التى كانت تزور جميع ربوع مصر والمناطق الجديدة والحدودية، كما تم إطلاق مبادرة ١٠٠ يوم صحة وهذه المبادرة استهدفت عمل الفحص الطبي لكل من يحتاج للكشف على كل من يحتاج للفحص على أرض مصر، مضيفا أنه من أهم أهدافها التوعية والتثقيف.

المبادرات الرئاسية استطاعت توصيل زيارات منزلية

وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة أنه من خلال السيارات التى تحمل القوافل الطبية أن تصل إلى المناطق الحدودية والبعيدة وتقديم خدمات طبية متطورة في أي مكان، ومن خلال المبادرات الرئاسية استطاعت توصيل زيارات منزلية، لمعالجة المرضي وتوعيتهم لمنع حدوث الأمراض، مما ساهم في منع الاصابة بالأمراض او الكشف المبكر وسرعة معالجته، والتعامل الجيد مع المسببات المرضية المحيطة بالاشخاص.

وتابع: أن عملية التخطيط والإرشاد لها بعد كبير ومردود حيد لمنع حدوث المشاكل الصحية التى تؤرق صحة المصريين.

الاهتمام باللقاحات

وأوضح رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقا، أن هناك مجموعة من الإنجازات للارتقاء بالخدمات الصحية فعلى سبيل المثال، الاهتمام باللقاحات فقد تم انشاء مراكز كبيرة لإنتاج اللقاحات محليا مما ساعد على التخلص من جائحة كورونا والتى تم إنشاء لقاحات محلية لحماية المواطنين، وشملت الإنجازات إنشاء مراكز لاكياس الدم ومشتقاته والبلازما لعلاج المرضي اللذين بعانون من مشكلات أمراض الدم والبلازما.