عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 أطنان مخلل فاسد فى حملة بالقليوبية

ضبط مخلل
ضبط مخلل

قام فريق من إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بالتعاون مع مكتب الأغذية ببنها، بالمرور علي أحد أماكن تجهيز المخللات والذي افتقر للشروط الصحية.

متابعة شبكات المياه والصرف الصحي بمدارس القليوبية

صحة القليوبية : تدريب أطباء الحميات والباطنة علي أعمال العناية المركزة

وتبين أن العاملين بالمكان ليس لديهم الشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية
وقالت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أنه قد تم ضبط 5 أطنان مخلل مشكل غير مدون عليه أي بيانات ولا يحتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم ضبط 2 طن ملح طعام متحجر ومعرض للأتربة والشمس والأمطار وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم عمل محضر ضبط وتم عرضه علي النيابة العامة للنظر والتصرف. 
من ناحية اخرى أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة الطلاب
وقال مجاهد قيام الشركة بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بالمرور علي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعمل غسيل لشبكات المياه بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد والتأكد من عدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي.

القليوبية مديرية الشؤون الصحية الشؤون الصحية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب مجلس إدارة شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

موضوعات متعلقة

متابعة شبكات المياه والصرف الصحي بمدارس القليوبية

صحة القليوبية : تدريب أطباء الحميات والباطنة علي أعمال العناية المركزة

جامعة بنها في الفئة الثالثة محليا بتصنيف التايمز البريطاني للأفضل عالميا.. تفاصيل

وكيل صحةالقليوبية يتفقد المركز الطبي بقليوب ويشيد بالأداء المتميز

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

مع عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا.. هل تنوي روسيا التعبئة مجددا؟

تحذير عاجل من الأرصاد لـ طلاب المدارس في أول أسبوع دراسي.. فيديو

تفعيل الغياب الإلكتروني والالتزام بالزي الموحد.. التعليم تعلن لائحة الانضباط المدرسي

عودة فاجنر لأوكرانيا.. هل تمكنت روسيا من السيطرة على المرتزقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ