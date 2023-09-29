ضبط 7 أطنان مخلل فاسد فى حملة بالقليوبية

قام فريق من إدارة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بالتعاون مع مكتب الأغذية ببنها، بالمرور علي أحد أماكن تجهيز المخللات والذي افتقر للشروط الصحية.

وتبين أن العاملين بالمكان ليس لديهم الشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الغذائية

وقالت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أنه قد تم ضبط 5 أطنان مخلل مشكل غير مدون عليه أي بيانات ولا يحتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم ضبط 2 طن ملح طعام متحجر ومعرض للأتربة والشمس والأمطار وغير محتفظ بخواصه الطبيعية، كما تم عمل محضر ضبط وتم عرضه علي النيابة العامة للنظر والتصرف.

من ناحية اخرى أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، على المتابعة المكثفة لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ومدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، حفاظاً على صحة الطلاب

وقال مجاهد قيام الشركة بالتنسيق مع مفتشي صحة البيئة بالإدارات الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، بالمرور علي المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بعمل غسيل لشبكات المياه بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد والتأكد من عدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، ومن سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي.