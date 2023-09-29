بتكلفة 9 ملايين جنيه.. سوق برديس الحضري طفرة أحدثتها حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد مصر ، العديد من المشروعات التي أحييت قرى سوهاج، واحدثت طفرة نمو هائلة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة".

وفي سطورنا التالية نرصد لكم بعض المعلومات الهامة عن المشروع الذي تم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو سوق برديس الحضاري، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، والذي تم الانتهاء منه في فترة مدتها 6 أشهر.

وقال المهندس مؤمن عبدالقادر، مدير الشركة المنفذة للمشروع بقرية برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن مشروع سوق برديس الحضاري، بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيه تقريبًا، مُشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من المشروع في الموعد المُحدد وهو عقب 6 أشهر من استلامه للتنفيذ.

حياة كريمة بسوهاج

وأكد أن سوق برديس الحضاري قائم على مساحة 945 م2، ويتكون من مبنى إداري عبارة عن غرفتين إدارة وأوفيس وحمامات، كما يتكون السوق الحضري ببرديس من غرفة حارس و6 محلات لتجارة اللحوم والأسماك والدواجن، و16 محلًا تجاريًا لتجارة الفواكه والخضروات والبقالة.

وأكد المهندس مؤمن عبدالقادر، أن محافظة سوهاج شهدت العديد من المشروعات في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي نهضت بالقرى الريفية وما بداخلها من تعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغيرها، حيث نهضت تلك المبادرة بحياة المواطن السوهاجي نهضة لم يشهدها من قبل.

هكذا تطورت قرية برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا غير مسبوق، وكان للسوق الحضاري أثرًا طيبًا في نفس المواطنين والمستفيدين من المحلات التجارية بالسوق.