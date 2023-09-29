أوضاع بائسة.. الأمم المتحدة تكشف أرقاما مرعبة عن لاجئي كاراباخ إلى أرمينيا

قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن أكثر من 88000 شخص عبروا إلى أرمينيا من ناجورني كاراباخ ويمكن أن يصل المجموع إلى 120،000 شخص، وهو رقم مطابق لتقديرات جميع سكان المنطقة التي استعادتها أذربيجان الأسبوع الماضي.



ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت كافيتا بيلاني، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أرمينيا، في إحاطة صحفية للأمم المتحدة عن طريق رابط الفيديو إن حشودا ضخمة من الأشخاص المتعبين والخائفين كانت تتجمع في مراكز التسجيل.

وأضافت: "هذه حالة عاشوا فيها تحت تسعة أشهر من الحصار"، مشيرة إلى أنهم "عندما يصلون، يكونون مليئين بالقلق، إنهم مرعبون، إنهم خائفون ويريدون إجابات".

وأكدت: "نحن مستعدون للتعامل مع ما يصل إلى 120،000 شخص"، مشيرة إلى أنه من الصعب جدا التنبؤ بعدد الذين سيأتون إلى أرمينيا".

وردا على سؤال حول أعداد اللاجئين، ذكرت أن أرقام التخطيط الأولية كانت لما بين 70-90،000 لاجئ ولكن هذا يحتاج إلى تحديث.

قال مسؤول آخر في الأمم المتحدة للإحاطة إن ما يقرب من ثلث اللاجئين من الأطفال.



ومن جانبها، قالت ريجينا دي دومينيسيس، المديرة الإقليمية لليونيسيف: "إن الشاغل الرئيسي بالنسبة لنا هو أن العديد منهم قد انفصلوا عن أسرهم".



وقال ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هشام دياب إن هناك حاجة ماسة لدعم الصحة العقلية للاجئين.



وقال: "غالبا ما ينطوي الوضع على وصول العائلات مع أطفال ضعفاء لدرجة أنهم أغمي عليهم في أحضان والديهم".



وقال كارلوس موراتزاني، مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه نقل حوالي 200 جثة من كاراباخ يوم الخميس - ضحايا مستودع الوقود.

وتابع: "من الآن فصاعدا، سيركز على مساعدة أولئك الذين تخلفوا عن الركب بمواد غذائية والنظافة الأساسية".

وأضاف: "كنا نخطط لأن تكون عملية الإجلاء أطول ولكنها مرت هذا الأسبوع بسرعة كبيرة، وأعداد كبيرة جدا من الناس، ولكن نتيجة لذلك أصبح الكثير من الناس عالقين.