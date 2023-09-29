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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية بالأردن

صدى البلد

 

ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد وزارة البيئة للمشاركة فى ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية حول مشروعات شراكة مرفق البيئة العالمية لتحقيق فوائد بيئية عالمية، يرافقه الأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، وبمشاركة السفير محمد الجمال نائب مدير إدارة البيئة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، والدكتور مصطفى فوده نقطة الإتصال لإتفاقيات التنوع البيولوجى، والتى تقام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ سبتمبر الجارى بالعاصمة الأردنية عمان.

وقد أشار الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة إلى التعاون المشترك والمستمر مع مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن ورشة العمل تُعد فرصة جيدة للإطلاع ومعرفة التحديثات التى تمت من قبل مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا فى المرحلة الثامنة، والتحديات التى تواجه بلادنا سواء على مستوى المشروعات أو الوكالات المنفذة.

وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن تطلعه لرؤية التجارب الناجحة وإمكانية الإستفادة منها خلال الفترة المقبلة، من خلال عرض تجارب وشراكة المشاركين مع مرفق البيئة العالمية.

وأضاف أبو سنة أن ورشة العمل تتضمن عدد من الحلقات النقاشية والموائد المستديرة، تشمل إلقاء نظرة عامة على مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، ونقاش حول ضمان المشاركة الشاملة لشركاء مرفق البيئة العالمية، وأدوار منظمات المجتمع المدني والشباب فى شراكة المرفق، وعرض للمشروعات الممولة ومنح مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك.

وأوضح د. على أبو سنة أن ورشة العمل يتم خلالها توضيح أدوات ومنح وإقراض الوكالات المنفذة من خلال دورة المشروعات التى تمولها مرفق البيئة العالمية، وإلقاء نظرة عامة حول حافظة المشروعات الممولة والمشتركة فى تمويل المرفق فى المنطقة، وبحث مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشاريع، وإشراك الجهات الفاعلة وغير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى توضيح آلية الإجراءات التى يجب اتباعها عند الرغبة فى طلب تمويل أو تطوير مشروع ممول من قبل مرفق البيئة العالمية والتأكد من توافق المشروعات مع أولويات والتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات البيئية العالمية وذات الصلة، وفهم تطوير المشاريع العابرة للحدود والإقليمية والعالمية وكيفية تنفيذها ومراقبتها وتقييمها.

هذا وتُنظم على هامش فعاليات الورشة زيارة ميدانية لمشروعات ممولة من مرفق البيئة العالمية ومنها مشروع استصلاح الأراضي بمحمية غابات عجلون، وزيارة المختبر المجهز من خلال المشروع الإقليمي GEF.5.

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