تاج الدين: إصدار قانون المسئولية الطبية في الدورة البرلمانية المقبلة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ومستقر ويتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من الكلية ويحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، لافتًا إلى أنه سيصدر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قانون المسؤولية الطبية قريبا في الدورة البرلمانية القادمة.

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي انه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم والنظام الذي سيضمن حقوق المهن الطبية وتطوير الخدمة الصحية ووجود رقابة شديدة جدا لضمان حقوق المواطن».