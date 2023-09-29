عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يستهدف 114 ألف سيدة.. القومي للمرأة يبدأ برنامج ريادة الأعمال لتنمية الأسرة

صدى البلد

يستأنف المجلس القومي للمرأة مرحلة جديدة من برنامج ريادة الأعمال في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 22 محافظة تحت عنوان "رائدة"، حيث يستهدف البرنامج 114000 سيدة، من خلال تنفيذ 4500 تدريب.

يهده التدريب إلى تعريف السيدات بمبادىء ريادة الأعمال، ودورة حياه المشروع، وخطوات المشروع ومصادر التمويل، والمهارات الواجب توافرها في رائدة الأعمال، ومهارات التفاوض والابتكار والتخطيط للمشروع وإدارة الوقت وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في التدريبات أكثر من 400 مدرب ريادة أعمال على مستوى محافظات الجمهورية

جدير بالذكر أن المجلس قام بتدريب 124000 سيدة على مستوى 20 محافظة من محافظات المرحلة الاولى لحياة كريمة في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023 .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

أمطار رعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. والأرصاد تُحذر: اليوم الذروة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

ترشيحاتنا

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. الأزهر يوضح الضوابط

مدرب النمسا السابق في حوار لـ صدى البلد: كولر يمتلك 4 مميزات.. وهذه حقيقة عروض الأندية المصرية

الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب الفيضانات المدمرة في ليبيا

بيسرقوا عواميد الإنارة من الشوارع.. القبض على لصين بالجيزة

حقيقة تصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيها.. الحكومة توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ