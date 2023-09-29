يستهدف 114 ألف سيدة.. القومي للمرأة يبدأ برنامج ريادة الأعمال لتنمية الأسرة

يستأنف المجلس القومي للمرأة مرحلة جديدة من برنامج ريادة الأعمال في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 22 محافظة تحت عنوان "رائدة"، حيث يستهدف البرنامج 114000 سيدة، من خلال تنفيذ 4500 تدريب.

يهده التدريب إلى تعريف السيدات بمبادىء ريادة الأعمال، ودورة حياه المشروع، وخطوات المشروع ومصادر التمويل، والمهارات الواجب توافرها في رائدة الأعمال، ومهارات التفاوض والابتكار والتخطيط للمشروع وإدارة الوقت وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري، بالإضافة إلى أنه يشارك في التدريبات أكثر من 400 مدرب ريادة أعمال على مستوى محافظات الجمهورية

جدير بالذكر أن المجلس قام بتدريب 124000 سيدة على مستوى 20 محافظة من محافظات المرحلة الاولى لحياة كريمة في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى مايو 2023 .