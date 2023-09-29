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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 60 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 60 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

واستعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 60 مخالفة منها 54 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - مخالفات أخري)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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