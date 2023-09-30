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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرز مطالب حزب الإصلاح والنهضة من الرئيس السيسي حال فوزه في الانتخابات

صدى البلد

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب لديه أولويات يطالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة.

 

وقال عبد العزيز في تصريحاته لـ صدى البلد :" لدينا  3 أولويات نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل عليها وهى أهمية استمرار النهج الخاص بفتح المجال العام والحوار الوطني، وتحويل مخرجاته إلى واقع يشعر به المواطن والنخب السياسية على حد سواء، كما لابد من التركيز على ملف الحقوق المدنية والسياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية وإفساح المجال لمزيد من حرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء في وسائل الإعلام بما يتوازن مع أولويات الأمن القومي وحماية الوطن والمواطن، وأيضا تنويع الاقتصاد المصري، ويشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة بما تتضمنه من دعم التعليم الفني بما يتناسب مع الصناعات المميزة لمصر، وجعل مصر محورًا إقليميًا للطاقة، بالإضافة إلى الصناعات التي تقلل من استيراد موارد الإنتاج، إلى جانب استغلال الموقع الجغرافي لتحويل مصر من الاقتصاد النهري إلى الاقتصاد الساحلي، إضافة إلى دعم وتمكين قوة المجتمع وضرورة وجود استراتيجية وطنية لتمكين وتماسك المجتمع وبناء الإنسان المصري وتنمية الأسرة المصرية".

 

كما طالب رئيس الاصلاح والنهضة بتعزيز الهوية الوطنية في الجمهورية الجديدة بما يتضمنه من تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتطوير التعليم، واستكمال برامج الحماية المجتمعية مع إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي النخب السياسية

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