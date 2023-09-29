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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الضبعة وبراكة.. مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في البرنامج النووي المصري والإماراتي

صدى البلد

عقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، لقاء مع وفد دولة الإمارات المشارك فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح، الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

وذلك في إطار مشاركة الوفد المصرى   بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر الجاري.

استعرض الوكيل آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.


وترأس اللقاء من الجانب المصري الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وترأس الوفد الإماراتي السفير  حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

وتناول اللقاء تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية ومحطة  براكة للطاقة النووية الإماراتية، وأيضا تباحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.  


جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تهدف الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع إطار عمل للتنسيق بين الطرفين في مجال التطوير، والتعاون، والتنفيذ فيما يخصّ البرنامج النووي المصري والإماراتي.

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