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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات الجابون تحاكم زوجة الرئيس علي بونجو بتهمة غسيل الأموال

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن السلطات في الجابون قررت أن تحاكم زوجة الرئيس المخلوع علي بونجو بتهمة غسيل الأموال.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة إلى الجابون.

وقال بلينكن في منشور على منصة “إكس” إن “الحكومة الأمريكية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الجابون ريثما نجري تقييماً لتحرك الجيش”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في الجابون تعيين نائب لرئيس الجمهورية الانتقالي، الجنرال بريس أوليج نجويما الذي نصب في الخامس من سبتمبر الجاري بعد عزل الرئيس علي بونجو أونديما.

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