روسيا تكشف عن أنباء وجود خطط للتعبئة العسكرية

أعلن نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، أن هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.

وقال تسيمليانسكي إنه :"يوجد الآن ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة"، حسبما قالت روسيا اليوم.

وأوضح المسئول الروسي نائب أن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أحد منهم إلى القتال بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.

وشدد على أنه لن يتم إرسال المجندين إلى المناطق الجديدة في روسيا أو المشاركة هناك في أي مهام.