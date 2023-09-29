روسيا تعلن عن توجيه ضربات وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية دقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة، ضد منشآت عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة خلال اليوم الماضي.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب ونقاط تمركز لقوات الأوكرانية وللمرتزقة الأجانب.

وأكدت الدفاع الروسية تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر.

واستهدفت روسيا إمدادات الأسلحة أجنبية الصنع والخدمات اللوجستية للقوات الأوكرانية العاملة في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه.