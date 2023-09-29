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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط تشارك بمعرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية

الشباب والرياضة بدمياط
الشباب والرياضة بدمياط

شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط" إدارة  الشباب" بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للفتاة والمرأة معرض "بيزنس شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية لأعضاء أندية الفتاة تحت شعار ( شباب مصر مستقبلها) لتسويق منتجات الشباب والفتيات وفتح سوق العمل لديهم خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر باستاد القاهرة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير العمل حسن محمد شحاتة ورئيس المجلس القومي للمرأة والقنصل الكويتي بمصر والذي  يأتى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفكرة المعرض والذي يشارك فيه شباب مصري من جميع مراكز الشباب بجمهورية مصر العربية ويأتى تحت شعار " شباب مصر مستقبلها " والذي يعد أكبر معرض لصناعات ومنتجات الشباب .

 

كما نوه وزير الشباب  الى أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية  بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح بنشر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر لدى الشباب وهو ما ساعدنا  فى إطلاق  فكرة المعرض .

 

جدير بالذكر أن  عدد المشاركين  فى المعرض بلغ ١٥٠ عارضا وعارضة بعدد ١٥٠ جناحا  يمثلون مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأعمالهم المتميزة .


ويقوم بالإشراف على  تنفيذ  المعرض الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وبالتعاون مع جميع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ويقام المعرض باستاد القاهرة الدولي لمدة اسبوع كامل  فى الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ ويفتح المعرض أبوابه بالمجان للجمهور طوال أيام المعرض .

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  والدكتور وليد الشاذلي  مدير عام المديرية.

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دمياط استاد القاهرة الدولي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدكتورة رانيا المشاط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والفتيات

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