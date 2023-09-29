أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق جسر ارتفاعه 100 متر

أكدد تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن أليكسيس بيكا بيكا، لاعب فريق نيس، حاول الانتحار من فوق كوبري مرتفع، اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "RMC”، الفرنسية، أن بيكا هدد بالانتحار بالقفز من جسر ماجنان الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر.

وأضافت أن نادي نيس أرسل طبيبا نفسيا لاقناع اللاعب بالتراجع عن قراره، كما تدخلت قوات الشرطة الفرنسية لمحاولات إعادته إلى رشده.

ولفتت إلى أنه بعد مفاوضات استمرت وقتا طويلا، تراجع اللاعب عن القفز وتم الاعتناء به من قبل رجال الشرطة وهو آمن وسليم.

وبحسب تقارير صحفية، فإن سبب محاولة اللاعب الانتحار هو مروره بأزمة نفسيه عقب انفصاله عن صديقته مؤخرا.