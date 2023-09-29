فرمان في الزمالك بخصم 250 ألف جنيه من محمود علاء.. اعرف السبب

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك خصم 250 ألف جنيه من محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي واستبعاده من التدريبات الجماعية والزامه بخوض تدريبات منفردا لمدة أسبوعين.

يأتي قرار مدير الكرة بمعاقبة اللاعب بسبب تلفظ محمود علاء بألفاظ خارجة، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقام الجهاز الفني باستبعاد اللاعب من معسكر الفريق لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراة بطل جيبوتي المرتقبة، وكان الأبيض خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا، بهدفين دون رد.