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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمعسكر قوات الأمن بالجيزة في العام القضائي الجديد

محكمة
محكمة

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بالجيزة ومقرها معسكر قوات الأمن بالكيلو 10.5 التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.
وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة رقم  15 جنائي جيزة برئاسة المستشار شبيب الضمراني عبد الرحمن أحمد وعضوية المستشارين عبد العزيز محمد فاروق مراد وعلاء علي يوسف أحمد البحيري وأحمد عبد التواب عثمان خليفة ومحمد سمير علي التوني والدائرة 16 برئاسة المستشار إبراهيم محمد فؤاد عبد الوهاب الميهي وعضوية المستشارين وحيد جمال السعيد وخالد محمد خير الله ومحمد محمد حسن النجدي والدائرة 17 برئاسة المستشار جمال أبو طالب عبد المحسن صديق وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وخالد عبد الفتاح وبشير عبد الرؤوف بشير عبد العال والدائرة 24 جنائي جيزة برئاسة المستشار حسين مسلم محمد حسين وعضوية المستشارين رجب عبد العظيم وأحمد فاروق ود. هشام مصطفى.
وتضم الدوائر رقم 25 جنائي جيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد محمود وعضوية المستشارين خالد فئق خليل محمد المسلمي وعمرو وحيد محمود وملهم مختار محسن والدائرة 26 جنائي جيزة برئاسة المستشار محسن حلمي مصطفى غراب وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وحازم محمد كمال وأيمن محمد عبد الحكم والدائرة 27 برئاسة المستشار إبرهيم عبد الخالق إبراهيم عبد الله وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز علي صالح وعمرو أحمد محمد شلبي والدائرة 28 برئاسة المستشار أحمد محمد محمد دبوس وريمون سمير شحاتة وأحمد مجدي محمود طه أبو العلا.

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