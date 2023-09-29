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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فساد وتجاوزات.. صدور التقرير النهائي لفريق الخبراء الأممي بشأن ليبيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أصدر خبراء الأمم المتحدة، التقرير النهائي بشأن الوضع في ليبيا، حيث شكلت لجنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 للعام 2011.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن التقرير يتضمن وقائعا وأسماء مرتبطة بتجاوزات وحالات فساد جرى رصدها، وتوثيقها من قبل فريق الخبراء.

يذكر أن لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا مشاورات غير رسمية في مارس الماضي، للنظر في التقرير الموقت لفريق الخبراء التابع لها. 

واستمعت اللجنة إلى عرض منسق الفريق، ثم جرت مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة وفريق الخبراء، الذي قدم توصياته في التقرير، وتنظر اللجنة حاليًا في إجراءات المتابعة، وذلك حسب بيان مقتضب لمجلس الأمن لم يفصح عن تفاصيل بخصوص التقرير.

فساد وتجاوزات ليبيا مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة

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