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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل أزمة محمود علاء مع أوسوريو ومدحت عبد الهادي في تدريب الزمالك

صدى البلد

رد مصدر مقرب من محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على السبب الحقيقي لمعاقبة المدافع من قبل الجهاز الفني واستبعاده من قائمة مباراة أرتا سولار الجيبوتي المقررة غدا السبت في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يقم بتوجيه أي ألفاظ خارجة لأي فرد سواء بالجهاز الفني أو اللاعبين، وكل ماحدث أن الجهاز الفني أجرى تقسيمة فنية في نهاية مران اليوم ضمن الاستعدادات لأرتا سولار، وقام أوسوريو بتوجيه مدحت عبد الهادي المدرب العام للدفع محمود علاء مع الفريق الأساسي في الشوط الثاني خلال التقسيمة لتجهيزه كبديل في المباراة المقبلة".

وأضاف المصدر أن مدحت عبد الهادي طلب من المدافع الخروج من الملعب إلا أن محمود علاء طلب منه مواصلة التدريبات حتى يكون جاهزا إلا أن المدرب العام أخطر اللاعب بأن أوسوريو هو من طلب خروجه من الملعب وعندما شاهد المدرب الكولومبي شد وجذب في الحديث بينهما توجه إلى الثنائي وقال أنه لم يطلب مغادرة محمود علاء للتدريب ولكن بعد هذه الانفعالات طلب منه المغادرة".

وأكد المصدر أن محمود علاء يكن كل احترام للجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ويسعى لمساعدة النادي في الموسم الحالي من أجل المنافسة على البطولات.

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