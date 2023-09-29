عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا للطفولة تحتفل بذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أسرة من أجل مصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقيمت احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة لتكريم اطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة العام الدراسي الجديد مع فريق الانشطة الاجتماعية "فريق المرح" بمشاركة أسرة من أجل مصر جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية و الدكتور أحمد الكحكى مدير المركز.

اشتملت فقرات الحفل مسابقات حركية وأنشطة معرفية وعروض استعراضية .

ثم إختتم الحفل بصورة تذكارية مع الاطفال وتم توزيع الهدايا.

وعلي جانب آخر قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، أن الجامعة تعمل على قدم وساق للبدء العام الدراسى الجديد على أكمل وجه وأتم استعداد ،مؤكداً ، أنه تم تجهيز كافة قاعات المحاضرات واعلان جميع جداول الفصل الدراسى الاول .

وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ،خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،  أن من بين الاستعدادات الانتهاء من كافة أعمال المبانى والمنشآت الموجودة بمختلف الكليات من قاعات المحاضرات والمعامل لتكون مناسبة للطلاب ، فضلا عن التأكيد عن العيادات الطبية الموجودة بكل كلية لتكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للطلاب حال الضرورة .

فريق المرح فريق الانشطة الاجتماعية كلية الدراسات العليا للطفولة لتكريم اطفال تكريم اطفال اطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة مسابقات حركية الحفل مسابقات حركية أسرة من أجل مصر جامعة عين شمس جامعة عين شمس من أجل مصر من أجل مصر جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

ترشيحاتنا

كلاكيت عاشر مرة .. أكشن سعد الصغير وبرلنتي من حدائق الأهرام للكباريهات

أشرف صبحي: ماراثون الرمال يهدف إلى دعم السياحة البيئية في مصر

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ