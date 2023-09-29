الدراسات العليا للطفولة تحتفل بذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة أسرة من أجل مصر

أقيمت احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة لتكريم اطفال مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة العام الدراسي الجديد مع فريق الانشطة الاجتماعية "فريق المرح" بمشاركة أسرة من أجل مصر جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتور هويدا الجبالي عميد الكلية و الدكتور أحمد الكحكى مدير المركز.

اشتملت فقرات الحفل مسابقات حركية وأنشطة معرفية وعروض استعراضية .

ثم إختتم الحفل بصورة تذكارية مع الاطفال وتم توزيع الهدايا.

وعلي جانب آخر قالت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ، أن الجامعة تعمل على قدم وساق للبدء العام الدراسى الجديد على أكمل وجه وأتم استعداد ،مؤكداً ، أنه تم تجهيز كافة قاعات المحاضرات واعلان جميع جداول الفصل الدراسى الاول .

وأضافت القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ،خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن من بين الاستعدادات الانتهاء من كافة أعمال المبانى والمنشآت الموجودة بمختلف الكليات من قاعات المحاضرات والمعامل لتكون مناسبة للطلاب ، فضلا عن التأكيد عن العيادات الطبية الموجودة بكل كلية لتكون على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للطلاب حال الضرورة .